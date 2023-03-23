23 Марта 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В ближайшие месяцы фонд поддержки участников СВО заработает по всей России – Мишустин

Фонд, который поручил создать президент России для помощи участникам СВО, заработает в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство работает над созданием специального фонда, который будет содействовать решению проблем участников СВО. Фонд заработает в ближайшие месяцы по всей стране. Граждане через многое прошли, им нужна повышенная забота государства. И им ее обеспечат", - сказал председатель кабинета министров на отчете в Госдуме.

Теги: фонд поддерки участников сво, михаил мишустин, правительство



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