23 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

RuStore загрузили более 8 миллионов пользователей – Мишустин

В 2022 году продажи продуктов и услуг российской IT-отрасли выросли на 22%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Во время предыдущего отчета мы подробно обсуждали с вами решения для IT-индустрии. Дал поручения создать единый отечественный магазин приложений. Сейчас RuStore, - так его называют - уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше 8 миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн-кинотеатры, интернет-магазины. Всего — более 18 миллионов загрузок", - рассказал Мишустин.

Теги: rustore, магазин приложений, it-отрасль, михаил мишустин



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