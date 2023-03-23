23 Марта 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: видео пресс-службы Министерства обороны РФ/скрин

Иванов: Ростовский госпиталь, где "теряли" справки раненых солдат, наладил работу

Проблема с ростовским госпиталем, где постоянно "теряли" справки о ранениях участников СВО, вероятно, окончательно разрешилась. Такое предположение сделал депутат Госдумы по Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, дело было не в "потере" справок, а в несвоевременном оформлении, несвоевременном отправлении или ошибках, совершаемых при наборе адреса для отправления справки. Из-за этой неразберихи солдаты не могли своевременно получать полагающиеся им выплаты.

Депутат отметил, что надзорное ведомство быстро отреагировало на его обращение, выявило проблемы и внесло представление в адрес руководства военно-медицинского учреждения.

"По просьбе военнослужащих и их родственников из Пышминского, Байкаловского района и других городов обращался в военную прокуратуру ЦВО и ЮВО. Уверен, теперь работа со справками будет отлажена как надо", - заявил Иванов.

Напомним, в российских госпиталях участились случаи "утери" справок о ранении военнослужащих. Аналогичная ситуация произошла в госпитале Анапы, куда попал боец из Новоуральска.

Согласно указу президента № 98 от 5 марта 2022 года, любой участник СВО, в том числе и мобилизованный, при ранении получает 3 млн рублей. В случае смерти его семье выплатят 5 млн рублей.

Теги: ростовский госпиталь, справка, ранение, военный, Иванов



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