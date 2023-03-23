23 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловском МЧС предупредили об ураганном ветре 24 марта

Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра.
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По данным синоптиков, в пятницу, 24 марта, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров с секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, уральцам рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Так, пешеходам следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванные мощным ветром. Особенно такая угроза возрастает возле строящихся или ремонтируемых зданий.

Что касается автомобилистов, им нужно быть максимально внимательными при управлении своим транспортным средством. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, стараться избегать резких маневров. Не стоит парковать авто вблизи деревьев и рекламных щитов – при сильном ветре они представляют большую опасность.

О происшествиях и необходимости помощи уральцы могут сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101". Также можно обратиться по единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, сегодня уральские синоптики предсказали, какая погода ожидается этой весной. В Свердловской области вновь не исключены так называемые "температурные маятники".

Теги: ветер, синоптики, Свердловская область, МЧС



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