"Что там творится — незаконно": В прокуратуру пожаловались на условия проживания в 20 студенческих общежитиях Екатеринбурга

23 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Администрация Тюмени

"Что там творится — незаконно": В прокуратуру пожаловались на условия проживания в 20 студенческих общежитиях Екатеринбурга

В Свердловскую областную прокуратуру направлены жалобы на 20 студенческих общежитий Екатеринбурга, условия проживания в которых якобы не соответствуют закону. Авторами жалобы являются сотрудники интернет-журнала для студентов "Гроза", которые с января проводили рейды по общежитиям города.

Как сообщает издание, рейд был организован после того, как в редакцию поступило 217 жалоб на условия проживания. Выяснилось, что в объединенном общежитии УГМУ и УрТИСИ СибГУТИ только жильцам шестиместных комнат дают ключ для использования душевой. Тем же, кто проживает в трехместных комнатах, приходится ходить в душ в соседнее здание по неотапливаемому переходу. При этом по ГОСТу в общежитии на 10 человек должна приходится минимум одна душевая.

У студентов колледжа бизнеса, управления и технологии красоты другая проблема - с начала года в их общежитии на ул. Аптекарская, 35 уже около 10 раз срабатывала пожарная сигнализация, из которых только один раз не случайно. Сигнализация может шуметь до получаса как днем, так и ночью. При этом все проходы к пожарным лестницам заколочены.

Более того, студенты утверждают, что из вынуждают за свой счет производить косметический ремонт в комнатах и менять деревянные окна на пластиковые. В противном случае им угрожают переселением в комнаты с еще более худшими условиями. В остальных помещениях общежития якобы творится полная антисанитария: тараканы, в душевых водятся слизни, стоит неприятный запах, в санузлах протекает крыша, потолки, полы и стены обшарпаны.

Еще одним показательным, но, увы, не лучим примером, является общежитие Екатеринбургского энергетического техникума на Умельцев, 3. Там, по словам студентов, обрезана проводка, из-за чего в комнатах не работают розетки. Единственное место, где можно зарядить телефон или ноутбук - это учебная часть, хотя и там периодами пропадает электричество.

Учащиеся утверждают, что когда они обратились с проблемой к директору техникума Галине Русаковой и коменданту общежития Сергею Трапезникову, те ответили, что исправлять ничего не будут, поскольку это дорого. Существенным минусом в девятиэтажном здании является и отсутствие работающего лифта.

"Все это и многое другое, что творится в общежитиях — незаконно. В 20 общежитиях нарушения были настолько серьезными, что мы вместе с юристами "Молнии" отправили жалобы в прокуратуру", - пишет интернет-журнал.

Пока редакция ожидает ответа от прокуратуры, студентам предлагается проверить свое общежитие на соответствие закону.

Теги: общежитие, студент, прокуратура, нарушение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети