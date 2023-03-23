"Что там творится — незаконно": В прокуратуру пожаловались на условия проживания в 20 студенческих общежитиях Екатеринбурга

В Свердловскую областную прокуратуру направлены жалобы на 20 студенческих общежитий Екатеринбурга, условия проживания в которых якобы не соответствуют закону. Авторами жалобы являются сотрудники интернет-журнала для студентов "Гроза", которые с января проводили рейды по общежитиям города.

Как сообщает издание, рейд был организован после того, как в редакцию поступило 217 жалоб на условия проживания. Выяснилось, что в объединенном общежитии УГМУ и УрТИСИ СибГУТИ только жильцам шестиместных комнат дают ключ для использования душевой. Тем же, кто проживает в трехместных комнатах, приходится ходить в душ в соседнее здание по неотапливаемому переходу. При этом по ГОСТу в общежитии на 10 человек должна приходится минимум одна душевая.

У студентов колледжа бизнеса, управления и технологии красоты другая проблема - с начала года в их общежитии на ул. Аптекарская, 35 уже около 10 раз срабатывала пожарная сигнализация, из которых только один раз не случайно. Сигнализация может шуметь до получаса как днем, так и ночью. При этом все проходы к пожарным лестницам заколочены.

Более того, студенты утверждают, что из вынуждают за свой счет производить косметический ремонт в комнатах и менять деревянные окна на пластиковые. В противном случае им угрожают переселением в комнаты с еще более худшими условиями. В остальных помещениях общежития якобы творится полная антисанитария: тараканы, в душевых водятся слизни, стоит неприятный запах, в санузлах протекает крыша, потолки, полы и стены обшарпаны.

Еще одним показательным, но, увы, не лучим примером, является общежитие Екатеринбургского энергетического техникума на Умельцев, 3. Там, по словам студентов, обрезана проводка, из-за чего в комнатах не работают розетки. Единственное место, где можно зарядить телефон или ноутбук - это учебная часть, хотя и там периодами пропадает электричество.

Учащиеся утверждают, что когда они обратились с проблемой к директору техникума Галине Русаковой и коменданту общежития Сергею Трапезникову, те ответили, что исправлять ничего не будут, поскольку это дорого. Существенным минусом в девятиэтажном здании является и отсутствие работающего лифта.

"Все это и многое другое, что творится в общежитиях — незаконно. В 20 общежитиях нарушения были настолько серьезными, что мы вместе с юристами "Молнии" отправили жалобы в прокуратуру", - пишет интернет-журнал.

Пока редакция ожидает ответа от прокуратуры, студентам предлагается проверить свое общежитие на соответствие закону.