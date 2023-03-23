23 Марта 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Предварительные анализы не выявили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье

Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания, сообщает Минздрав Московской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что был проведен полный комплекс медицинских исследований. Взяты необходимые анализы, которые направлены в лабораторию для установки диагноза.

Пациенты помещены в изолированный бокс для исключения контактов.

Ранее сообщалось, что двух мужчин с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье. Они приехали из Чувашии. Ранее в республике выявили третий случай заболевания сибирской язвой.

Теги: сибирская язва, подмосковье, пациенты



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