Рост ВВП России по итогам 2024 года может быть выше, чем в развитых странах – Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что Россия сможет выйти на впечатляющую траекторию роста экономики уже в 2024 году.

"Неизбежный спад [2022 года] оказался вполне умеренным. Но мы вернулись на траекторию роста. Даже некоторые международные институты прогнозируют нам рост ВВП в 2024 году выше, чем в среднем в развитых странах. Мы не в первый раз преодолеваем такие трудности – так было и в ковидный период", - сказал премьер-министр, выступая с годовым отчетом в Госдуме.

"Нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось работать. По России был нанесен санкционный удар, равных которому еще не было. Главной целью был российский народ, хотя западные страны говорили, что их действия не направлены на простых граждан. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, снизить уровень жизни. Взорвали газопровод "Северный поток", пытались заблокировать экономическую деятельность. Нам долго твердили о святости частной собственности. Но сегодня имущество наших людей арестовывают только потому, что они россияне", - пожаловался председатель правительства.