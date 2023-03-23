23 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело топ-менеджера Белоярской АЭС дошло до суда

Уголовное дело заместителя директора Белоярской АЭС (Свердловская область) Дениса Васькина поступило в суд.
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Ранее сообщалось, что топ-менеджера обвиняют в получении взятки в два миллиона рублей. Крупную сумму денег ему якобы передали через старшего сына, пока сам Васькин находился в другом регионе.

Сегодня в Белоярском районном суде рассказали некоторые подробности дела Дениса Васькина. Как сообщили Накануне.RU в суде, на этой неделе дело поступило к ним. Оно передано в производство судьи Егора Шаньгина.

По информации, опубликованной на официальном сайте суда, в 2020-2022 годах Васькин, являясь должностным лицом Белоярской АЭС – заместителем директора, получил взятку. Кроме этого, топ-менеджеру вменяется, что он совершил покушение на получение взятки в виде денег в особо крупном размере. Согласно опубликованным данным, деньги передавались от руководителей ООО "УралПриборМонтаж" в связи с поставкой последним оборудования для нужд Белоярской АЭС.

Дата первого заседания по делу Дениса Васькина пока не назначена.

Напомним, ранее на Белоярской АЭС высказались об уголовном деле своего топ-менеджера.

Теги: Белоярская АЭС, дело, суд



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