Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе некоего события 23 марта

Власти Москвы опровергли данные о трансляции рекламы, анонсирующей некое событие 23 марта.

"Распространенная в сети информация о якобы появившихся в Москве плакатах с датой 23 марта не соответствует действительности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы столицы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на уличных билбордах и экранах в метро якобы транслируется реклама, где на фоне российского флага анонсируется какое-то событие 23 марта. "23 марта. Точка отсчета. Следи за новостями", - говорится в тексте.