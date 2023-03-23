МФТИ отменил лекцию с нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым

Московский физико-технический институт (МФТИ) удалил анонс встречи с нобелевским лауреатом, журналистом Дмитрием Муратовым. В вузе объяснили это "шквалом негативных эмоций", причем со стороны интернет-пользователей, не имеющих отношения к Физтеху.

"Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху. Специально хочу подчеркнуть, что Дмитрий Муратов не внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов и никаких правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет", - цитирует РБК ректора МФТИ Дмитрия Ливанова.

Сам Муратов в комментариях СМИ и Telegram-каналам заявил, что понимает сложившуюся ситуацию. Он рассказал, что его еще в январе позвали на встречу со студентами.

"После публикации объявления о встрече на сайте университета, он подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра. <…> Я много знаю о легендарном университете. Дружу с его великими выпускниками. Глубоко уважаю студентов и преподавателей, традиции интеллектуальной свободы, великие принципы Капицы, соединившие студентов и учёных. И, безусловно, понимаю причину по которым университет уведомил меня и студентов о переносе встречи", - цитирует Муратова Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ).