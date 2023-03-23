23 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске экс-сотрудника полиции подозревают в организации борделя в спа-салонах

В Челябинске двух местных жителей и бывшего оперуполномоченного уголовного розыска одного из районных отделов полиции подозревают в организации занятия проституцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что подозреваемые организовали работу двух спа-салонов, где предоставлялись интимные услуги за деньги.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности МВД России по Челябинской области. В ближайшее время подозреваемым изберут меры пресечения.

"Незаконная деятельность салонов для оказания приватных услуг была пресечена оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Установлено, что в число организаторов входили бывший сотрудник органов внутренних дел и двое челябинцев", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что работа по выявлению недобросовестных сотрудников в рядах полиции областным полицейским Главком ведется на постоянной основе. "Любой, кто преступил закон, с позором будет изгнан из органов внутренних дел. В отношении таких недобросовестных сотрудников принимаются решения о незамедлительном увольнении по отрицательным основаниям с последующим привлечением к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности. Самые жесткие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, применяются к руководителям, чьи подчиненные совершают противоправные деяния. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД области", - говорится в сообщении.

Теги: полицейский, спа-салон, проституция,



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