23 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В ГД ожидают, что закон о цифровом рубле в России будет принят в апреле

Пакет законопроектов о цифровом рубле не будет принят к 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

16 марта проект был принят в первом чтении. По словам Аксакова, по нему было много замечаний от согласующих институтов.

"В начале апреля мы, наверное, только рассмотрим все поправки. В середине апреля - начале мая может быть принятие", - сказал он.

Депутат также отметил, что начало тестирования цифрового рубля также придется отложить, так как законодательная база для его проведения пока не готова, а его осуществление при экспериментальном правовом режиме не предполагается.

Ранее банки России из пилотной группы завершили первый этап испытаний цифрового рубля.

Многие эксперты полагают что смысл цифровых денег в том, чтобы контролировать все доходы и расходы населения. Председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что цифровые деньги продвигаются "хозяевами денег", которые хотят стать "хозяевами мира".

Теги: цифровой рубль, госдума



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