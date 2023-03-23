23 Марта 2023
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Фото: пресс-служба УГМК

Кравцову задали неудобный вопрос о профориентации школьников

Система профориентации для школьников, которую разработало Минпросвещения РФ, не отвечает на один важный вопрос: кто это все будет делать? Об этом заявил глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга школьный учитель информатики Михаил Богданов.

Как сообщалось, она охватит учеников с 6-го по 11-й класс. В рамках внеурочной деятельности и других мероприятий образовательные организации могут выбрать один из следующих уровней: базовый (40 часов в течение учебного года), основной (60 часов) и продвинутый (80 часов).

Богданов считает, что Минопросвещения придумывать массу проектов, но обеспечивает их реализацию только "рекомендациями" и "методическим сопровождением", да еще требуя потом отчетность.

"Про ставки (сиречь - деньги на оплату труда) сотрудников школы, кому будет вписано в обязанности нести указанную в "рекомендациях" нагрузку, Сергей Сергеевич, как обычно, позабыл упомянуть. А деньги где, Зин Сергей Сергеевич? Родители справедливо добавляют в комментариях: а кроме денег, где взять столько детского времени?" - написал он.

Многие эксперты отмечают, что из-за низких зарплат и огромной нехватки учителей оставшиеся учителя вынуждены брать по две ставки, так что заниматься детьми им некогда, тем более в условиях бесконечной отчетности, которой меньше не становится.

Телеграм-канал "ОбОбраз" пишет, что добиваться поставленных целей, в важности которых нет сомнений, собираются во многом за счет увеличения учебной и внеурочной нагрузки на школьников и педагогов, а также "обязательных" для родителей мероприятий.

Теги: минпросвещения, школьники, образование, профориентация



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