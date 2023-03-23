Глава МОК Томас Бах вновь призвал допустить россиян и белорусов до международных соревнований

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах вновь выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования. Он выступил с этим предложением в родной Германии на фоне проукраинских протестов.

Бах повторил позицию МОК о том, что исключение на основе гражданства является дискриминацией. Спортивный чиновник добавил, что выступает против политического влияния на спорт и навешивания на всех россиян "коллективной вины". Он отметил, что Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.

Ожидается, что на следующей неделе МОК примет решение по российским спортсменам, которые числятся военнослужащими или связаны с военными организациями (например, выступают за ЦСКА).