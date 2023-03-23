В Челябинской области введут штрафы за выгул собак без поводка и жестокое обращение с животным

В Челябинской области комитет ЗСО по законодательству одобрил законопроект о штрафах за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Напомним, в январе был принят приказ министра сельского хозяйства "Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу". Согласно документу, при выгуле домашних животных не допускается выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. Выгуливать собак, имеющих высоту в холке более 40 см, не могут дети в возрасте до 14 лет. Также в приказе отмечается, что не допускается выгул собак на территории общего пользования без паводка, а собак, имеющих высоту в холке более 40 см, без паводка и намордника.

Так, за выгул собак жителям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусматривается штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, за выгул собак на территориях общего пользования без поводка и выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 сантиметров, без поводка и намордника также предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

За самовыгул животного придется заплатить от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. За выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 сантиметров, лицами младше 14 лет будет штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

За жестокое обращение с домашним животным (истязание, в том числе голодом, жаждой, побоями, нанесением травм), если это деяние не содержит признаки уголовного преступления предлагается установить штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. За содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на придомовых территориях многоквартирных домов – от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. И такой же штраф предусматривается за загрязнение домашними животными мест общего пользования многоквартирных домов или территорий общего пользования продуктами их жизнедеятельности.

Составлять протоколы об административном правонарушении смогут органы местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии.