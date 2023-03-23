В Перми экс-прокурору отказали в домашнем аресте

Суд отказал бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю в изменении меры пресечения на домашний арест.

"Краевой суд отказал бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю в изменении меры пресечения на домашний арест", - сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Напомним, дело бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая передано на новое судебное рассмотрение в Дзержинский районный суд Перми. С ходатайством об отмене приговора и отправке дела на дополнительное рассмотрение выступила прокуратура.

По данным следствия, в феврале – июне 2015 г. и в 2016 г. прокурор получил лично и через посредников две взятки на общую сумму в 2,8 млн руб. за покровительство бизнесменам. Также в июне 2017 – марте 2018 гг. он же неоднократно был посредником в даче взяток, а в 2016 г. "подбил" сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми незаконно прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого. За это Мурай получил 11 лет колонии строгого режима, также его лишили права занимать посты на госслужбе в течение пяти лет и звания старшего советника юстиции.