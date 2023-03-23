23 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

В Иркутске отменили тренинг Хакамады, назвавшей мобилизованных "идиотами"

В Иркутске прекратили продажу билетов на мастер-класс политика и общественного деятеля Ирины Хакамады. Ранее было отменено мероприятие с ее участием в Воронеже.

Отмене тренинга Хакамады в Иркутске поспособствовал депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский, который связался с собственниками Сибэкспоцентра, где планировалось проведение мероприятия. В Telegram парламентарий написал, что в соцсетях и через электронную приемную он получил обращения от родственников мобилизованных, которые выступили категорически против проведения тренинга Хамады "в связи с ее хамскими высказываниями".

В феврале, давая интервью, Ирина Хакамада на вопрос, есть ли среди ее знакомых мобилизованные, ответила: "Нет, моих нету, они не идиоты".

Теги: ирина хакамада, иркутск, мобилизованные



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