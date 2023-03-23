23 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Ростех

СМИ: Российский "убийца iPhone" от Ростеха не продается даже со скидкой

Отечественный смартфон AYYA T1, который позиционировался как замена устройствам от Apple, не пользуется популярностью у россиян. Так, по данным "Ведомостей", с момента старта продаж в октябре 2021 года было куплено всего 905 устройств – это 18% от общего объема поставок с китайских заводов, где собирают "российский" гаджет.

AYYA T1 рекламировала депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия"). В видео с распаковкой гаджета от "дочки" Ростеха она говорит, что приостановка продаж устройств от Apple в России не является проблемой, потому что теперь есть российский смартфон AYYA T1. Отсутствие интереса к новинке со стороны россиян депутат пока не комментировала.

AYYA T1 производит "Смартэкосистема", компания входит в периметр Ростеха.

В марте этого года стоимость смартфона была значительно снижена – скидки составляют до 60% в зависимости от площадки.

Летом прошлого года стало известно, что тайваньская компания TSMC, производившая процессоры "Скиф" для AYYA T1, прекратила сотрудничество с российским заказчиком на фоне проведения СВО. Кроме того, у разработчика возникли проблемы с адаптацией "Скифов" от НПЦ "Элвис": перегрев процессоров во время работы смартфона осложнил дальнейшую работу по проекту.

Ранее Ростех анонсировал появление второй версии гаджета, но не сообщил, на каком процессоре.

Теги: смартфон, ростех, AYYA T1, продажи



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