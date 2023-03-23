23 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Весной уральцев опять ждут "температурные маятники"

Уральские синоптики предсказали, какая погода ожидается этой весной. В Свердловской области вновь не исключены "температурные маятники".

Напомним, недавно в Екатеринбурге был зафиксирован так называемый "температурный маятник". Теплые и холодные потоки воздуха сменяли друг друга несколько раз в течение недели. Из-за этого на смену заметному потеплению приходило резкое похолодание.

Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, такие явления не исключаются и в ближайшие недели.

"Весной и осенью процессы смены воздушных масс происходят достаточно быстро. Они активизируются, скорости движения воздуха усиливаются. Исключать этого совершенно нельзя", - рассказала специалист, отвечая на вопрос Накануне.RU.

весна тонкий лёд(2018)|Фото: Накануне.ru

По ее словам, температура марта в этом году окажется на 1-2 градуса выше нормы, чем за последние 30 лет. А вот апрель, по прогнозу Гидрометцентра России, ожидается близким к норме и по температуре, и по объему осадков.

"В ближайшее время будет идти таяние снега, температура будет повышаться до 10 градусов тепла. Но небольшая волна холода случится 28-30 марта. Она не очень глубокая, но будут преобладать отрицательные температуры", - отметила Шепоренко.

Синоптик уточнила, что среднесуточная температура может быть на уровне от 0 до минус 2 градусов, а по ночам может доходить и до минус 8.

"Но с началом апреля вновь пойдет нарастание тепла, и довольно существенно. До 14-15 градусов может быть уже в первой пятидневке", - добавила Галина Шепоренко.

Теги: погода, весна, синоптики, прогноз, Екатеринбург



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