Четвертого зараженного сибирской язвой из Чувашии госпитализировали в Подмосковье

Четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой госпитализировали в Московской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, мужчина 14 марта приехал в Сергиев Посад из Чувашии вместе с земляком, у которого также выявили симптомы заболевания. Сейчас оба находятся в больнице.

15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что два жителя Цивильского района заразились сибирской язвой, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. С заболевшими контактировали более 130 человек, все они дома на карантине.