23 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Четвертого зараженного сибирской язвой из Чувашии госпитализировали в Подмосковье

Четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой госпитализировали в Московской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, мужчина 14 марта приехал в Сергиев Посад из Чувашии вместе с земляком, у которого также выявили симптомы заболевания. Сейчас оба находятся в больнице.

15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что два жителя Цивильского района заразились сибирской язвой, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. С заболевшими контактировали более 130 человек, все они дома на карантине.

Теги: сибирская язва, чувашия, подмосковье



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