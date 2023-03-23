В Магнитогорске местного жителя осудят за убийство и покушение на убийство

В Магнитогорске местного жителя будут судить за убийство и покушение на убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2022 г. между обвиняемым и потерпевшим в ходе телефонного разговора возник конфликт на почве неразрешенных финансовых взаимоотношений. После чего пьяный потерпевший совместно с приятелем пришел в квартиру обвиняемого, который также находился в состоянии опьянения. У них произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес обоим мужчинам ножевые ранения.

Один из них скончался. Второй потерпевший смог оказать сопротивление и покинуть квартиру. Ему причинен тяжкий вред здоровью.