В Первоуральске начальник УФИЦ разрешил осужденному покидать общежитие в обмен на ремонт квартиры

Начальник УФИЦ из Первоуральска был уволен после того, как вскрылось его самовольное решение отпускать осужденного из общежития колонии-поселения. Это была своего рода награда за оказания ремонтных услуг в квартире начальника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, бывший работник УФИЦ решил использовать свои служебные полномочия для ремонта арендуемой его семьей квартиры. В качестве рабочего он выбрал одного из осужденных исправительного центра ФКУ "Колония-поселение № 66 ГУФСИН по Свердловской области". За проделанную работу осужденному было обещано право покидать общежитие УФИЦ по ночам.

Прокуратура внесла представление руководителю ГУФСИН России по Свердловской области с требованием об устранении нарушений федерального законодательства. После этого начальник УФИЦ был уволен в связи с утратой доверия.