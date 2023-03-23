23 Марта 2023
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: www.zsyanao.ru

На Ямале детский омбудсмен сохранил свой пост

Депутаты заксобрания Ямала единогласно избрали на пост окружного уполномоченного по правам ребенка Данилу Трубицына. На рассмотрение в заксобрание его кандидатуру внес глава региона Дмитрий Артюхов.

Таким образом, Данило Трубицын подтвердил свои полномочия на этом посту и будет занимать его ближайшие пять лет. Сразу после назначения он принял присягу и пообещал защищать права и законные интересы детей, руководствуясь Конституцией РФ, федеральным и региональным законодательством, справедливостью и голосом совести.

"Благодарю за оказанное доверие. Пять лет работы на этом посту показали, что это не только большая честь, но и колоссальная ответственность", - цитирует Трубицына пресс-служба заксобрания.

Теги: Данило Трубицын, омбудсмен



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