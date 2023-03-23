Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается – МАГАТЭ

Переговоры о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС длились восемь месяцев и не дали результатов. Эта идея больше не рассматривается, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Изначально создание такой зоны вокруг ЗАЭС было предложением Гросси. Но прийти к компромиссному формату не удалось. По словам главы агентства, создание зоны может расцениваться Киевом как "легитимизация российского присутствия".

"Сейчас мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем этот вариант", - цитирует Гросси ТАСС.