Сотрудничество побратимов - у астраханцев появится возможность посетить Беларусь в автобусных экскурсионных турах

В Астрахани накануне подвели итоги рабочего визита в регион делегации Могилевской области Республики Беларусь. За два дня делегация посетила особую экономическую зону «Лотос», морской порт, промышленные предприятия, тепличный комплекс «Кедр».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, во время пребывания белорусских коллег стороны договорились о реализации планов в сфере туризма, образования, предпринимательства и торговли, сельского хозяйства.

Заместитель председателя регионального правительства Михаил Богомолов напомнил, что делегация Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным в прошлом месяце посетила Могилёвскую область.

"Это ответный визит коллег, ведь в феврале мы были у них в гостях, подписали Меморандум об установлении побратимских отношений между Астраханью и Могилевом. Сегодня уже у нас подписали план взаимодействия между нашими городами в сферах культуры, образования, молодежной политики и патриотического воспитания", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области.

«Белорусская сторона впечатлена инновационными технологиями, которые применяются на астраханском производстве. Интересен опыт технического университета. Предлагаем подписать договор между учебным заведением и Белорусским университетом о сотрудничестве», - сказал заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Страхар.

На совещании в правительстве Астраханской области по итогам визита белорусской делегации говорили о развитии туризма между Республикой Беларусь и Астраханской областью. Директор КУП «Могилевоблтурист» Елена Карпенко рассказала, что в проработке - автобусные туры между областями. Также в этом году Центр «Мой бизнес» обеспечит участие астраханских предпринимателей в трех специализированных выставках на территории Беларуси — «Белагро-2023», «Продэкспо-2023», «МИРЗОО-2023».

Представители Беларуси пригласили астраханцев побывать на дне города Могилев в июне. Председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев отметил, что белорусская сторона рада сотрудничать с Астраханью: в рамках визита подписан план мероприятий межмуниципального взаимодействия в 2023 году в сферах культуры, молодежной политики и патриотического воспитания, образования.

"Высоко оцениваю прошедшие переговоры. Астраханская область очень заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Могилевской областью и Республикой Беларусь в целом", - подвел итог работы Игорь Бабушкин.