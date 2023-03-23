Госдума приняла два законопроекта о коренных малочисленных народах России

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока - об охоте и обучении детей.

Представителям коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока разрешат вести традиционную охоту независимо от постоянного места жительства. Для них предлагается установить право на осуществление охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности даже в том случае, если они постоянно не проживают в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, но сохраняют связь с малой родиной, ее традициями и обычаями. Такая охота будет осуществляться свободно, без каких-либо разрешений в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимых для личных нужд. Проект был внесен в парламент еще в конце 2021 года, но больше года рассматривался Комитет по делам национальностей.

Второй законопроект касается гарантий создания условий для подготовки к школе и обучению в младших классах детей из числа коренных малочисленных народов непосредственно там, где живут и ведут хозяйство их семьи. Предлагается не применять такие лицензионные требования, как наличие зданий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

В настоящее время традиционный образ жизни в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока ведут 4 тыс. 676 семей, в кочевых семьях - 6 тыс. 569 детей, сообщается в пояснительной записке к законопроекту.