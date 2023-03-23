23 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Детей, проживших с трупами родителей несколько дней, выписывают из больницы

Брата с сестрой, которые на протяжение нескольких дней проживали с трупами своих родителей, наконец выписывают из больницы. Об этом сообщает пресс-служба минздрава по Свердловской области.

Как указано в сообщении, двухлетний мальчик уже прошел необходимое лечение и выписан из медучреждения. Трехмесячную девочку медики также готовят к выписке. Оба ребенка, по решению органов опеки и попечительства, будут переданы родственникам.

Напомним, об инциденте стало известно 15 марта. Соседи жаловались на плач детей и подтопы квартиры снизу. На место приехала родственница погибших, так как те долго не выходили на связь. Дверь взломали: в спальне на кровати лежала женщина, на кухне на диване мужчина - у обоих была пена возле рта. Соседи поделились первыми кадрами, которые им открылись после взлома квартиры. В квартире с трупами родителей находились их дети - мальчик двух лет и девочка трех месяцев.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об установлении обстоятельств смерти пары из Екатеринбурга.

Теги: трупы, дети, родители, квартира



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