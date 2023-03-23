Детское кино будет полностью финансироваться государством - принят закон

Художественные фильмы для детей и юношества будут полностью финансироваться за счет государства. Соответствующий закон приняла Госдума.

Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в целях государственной поддержки производства и проката фильмов для детей и юношества. Потому что, согласно Конституции РФ, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, и государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Но это невозможно без поддержки и развития кинематографии для детей и юношества, говорится в пояснительной записке.

"Создание фильмов для детей и юношества - уникальная возможность формирования общего культурного кода будущего поколения граждан России. У лучших детских фильмов долгая жизнь: выросшие зрители показывают любимые фильмы своего детства собственным детям, а те - своим", - отмечают авторы.

По данным Фонда кино, в 2018-2022 гг. в прокат вышло 89 российских фильмов, ориентированных на детскую аудиторию, которые в кинотеатрах посмотрели более 50 млн человек.

Ожидается, что новый закон позволит увеличить количество создаваемых художественных фильмов для детей и юношества.

Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская поблагодарила Путина за то, что он "проявил политическую волю и поставил точку в бесплодных спорах, какой кинематограф считать детским, а какой — семейным".

"Пусть отечественного кино для детей станет больше, и пусть оно будет родным по духу и эстетике. Это главное. Уверена, что необходимо четко прописать в нормативных актах качественные критерии для отбора таких проектов. Детям — только лучшее", — написала она в свое телеграм-канале.