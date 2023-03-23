23 Марта 2023
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Фото:Накануне.RU

Белоруссия создала зенитно-ракетный полк в 50 км от границы с Украиной

Белоруссия создала новый зенитный ракетный полк в 50 километрах от границы с Украиной. Сегодня сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны страны Виктор Хренин.

"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

О вооружении нового полка не сообщается. 

Теги: белоруссия, ракетный полк, граница



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