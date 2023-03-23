Жителя Приморского края подозревают в сотрудничестве с разведкой КНР, - Baza

На жителя Приморского края по фамилии Лукин возбудили уголовное дело по статье о госизмене, пишет Baza. По данным телеграм-канала, его подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая.

По версии следствия, в 2013 году мужчина приехал в город Хэйхэ, где был завербован спецслужбами КНР. Спустя семь лет, по заданию китайских спецслужб, Лукин вывез в КНР своего знакомого по фамилии Яценко, который обладал «информацией ограниченного характера по военной тематике», сообщает Baza.

Ранее сообщалось, что суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в госизмене. По данным ФСБ, мужчина предложил украинской разведке передавать данные об объектах Минобороны РФ в Хабаровском крае.