23 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Жителя Приморского края подозревают в сотрудничестве с разведкой КНР, - Baza

На жителя Приморского края по фамилии Лукин возбудили уголовное дело по статье о госизмене, пишет Baza. По данным телеграм-канала, его подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая.

По версии следствия, в 2013 году мужчина приехал в город Хэйхэ, где был завербован спецслужбами КНР. Спустя семь лет, по заданию китайских спецслужб, Лукин вывез в КНР своего знакомого по фамилии Яценко, который обладал «информацией ограниченного характера по военной тематике», сообщает Baza.

Ранее сообщалось, что суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в госизмене. По данным ФСБ, мужчина предложил украинской разведке передавать данные об объектах Минобороны РФ в Хабаровском крае.

Теги: госизмена, приморский край, разведка китая



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