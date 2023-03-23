Тюменскому депутату от "ЕР", осудившему менталитет малообеспеченных семей, посоветовали "следить за базаром"

Секретарь тюменского регионального отделения "Единой России", первый вице-спикер областного парламента Андрей Артюхов посоветовал своему коллеге, депутату Виктору Рейну тщательно подбирать слова. Поводом стало суждение Рейна о малообеспеченных семьях, которое он высказал на секции IV Градостроительного форума.

"Сегодня на заседании фракции сделал замечание Виктору Рейну за некорректное высказывание. Это недопустимо, необходимо взвешивать каждое слово", - цитирует Артюхова реготделение "Единой России".

Виктор Рейн является координатором партийного проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Он извинился за свое высказывание.

"Сожалею, что мои слова были восприняты как оскорбление, неудачная формулировка и эмоциональная подача помешали мне донести истинный смысл – я много лет взаимодействую с многодетными семьями, в том числе живущими в районах, знаю, как непросто им исполнить свою мечту – построить собственный дом для большой семьи, поэтому всегда искренне переживаю за тех, кто не смог ее осуществить. Я сожалею о неаккуратном высказывании", – отметил Виктор Рейн.

О высказывании Рейна на Градостроительном форуме в Тюмени сообщило Nakanune.RU. Рейн упрекнул многодетные малообеспеченные семьи в том, что они продают выдаваемые им участки, хотя наверняка знает, что зачастую земля достается им безо всякой инфраструктуры. Также Рейн назвал "резервациями" территории, на которых жили бы десятки и сотни малообеспеченных, указав причиной этому их "менталитет".

"Подсчитайте правильно. Сформировали мы участки для 200 малообеспеченных семей. И мы в этот социум, который создаем, 200 семей (поселяем) со своим менталитетом малообеспеченным? Вы понимаете, что это будет? Не для прессы, я считаю, это будет некая резервация. Мы когда многодетным семьям строили по партийному проекту дома, некоторые на своем участке даже лопату не воткнули. Если мы говорим "семья малообеспеченная", безусловно, надо, чтобы в этом социуме был какой-то их процент. Они должны жить с теми людьми, которые представляют разные отрасли. Иначе мы такую головную боль можем получить… Тема эта для социологов, ученых, нам надо определить формат, что это за социум новый – малообеспеченные", – сказал Виктор Рейн.