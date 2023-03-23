Власти заплатят за гибель или ранение добровольцев

Минобороны РФ разработало проект указа президента РФ о страховой выплате в случае гибели или ранения участника добровольческого формирования. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в случае гибели добровольца при исполнении обязанностей или из-за ранения или болезни, возникшей при выполнении контракта, его родственники получат 3 млн 131 тыс. рублей. В случае получения тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) выплата составит в 10 раз меньше - 313 тыс. В случае легкого увечья - 78 тыс. Степень тяжести увечья будет определять одна из военно-медицинских организаций Минобороны.

Отдельно говорится об инвалидах. Инвалиду I группы будут полагаться 2 млн 348 тыс. рублей, II группы — 1 млн 565 тыс., III группы — 782 тыс. Важно, что инвалидность должны быть присвоена не позже чем через год после окончания контракта.

Компенсация должна быть выплачена в течение 30 дней после после получения соответствующих документов, а если выплаты задерживаются, то за каждый день просрочки начисляется один процент от суммы. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Порядок подачи документов Минобороны обещает разработать в ближайшие три месяца.

