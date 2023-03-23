Мэрия присвоила скверу на Сортировке название в честь Соловьева
Небольшой зеленый участок на Сортировке в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской обзавелся собственным названием - "Сквер полярника Соловьева". Решение было принято на заседании комиссии по топонимике во главе с замглавы Екатеринбурга Сергеем Плахотиным.
Сергей Соловьев был руководителем научно-спортивной экспедиции на северный полюс газеты "Советская Россия". Присвоение названия скверу приурочено к сороковой годовщине завершения путешествия.
"Экспедиция стала уникальной по протяженности маршрута – ученые и журналисты на собачьих упряжках преодолели порядка 10 тысяч километров: из Уэлена Магаданской области группа добралась до Мурманска. На это у них ушло 243 дня", - рассказали в пресс-службе мэрии.
Комиссия также присвоила названия 15 безымянным остановкам общественного транспорта:
- Школа № 31 (Академический район);
- Улица Евгения Савкова (Академический район);
- Улица Косотурская (Академический район);
- Благовещенский храм (Академический район);
- имени Ландау (Академический район);
- Лесопарк (Академический район);
- Храм святого князя Владимира (Академический район);
- Улица Отважных (микрорайон Солнечный);
- Центр художественной гимнастики (микрорайон Солнечный);
- Улица Лучистая (микрорайон Солнечный);
- Переулок Юниоров (микрорайон Солнечный);
- 100-летие Уральского университета (микрорайон Новокольцовский);
- Улица Варшавская (микрорайон Новокольцовский);
- Микрорайон Новокольцовский (микрорайон Новокольцовский);
- Улица Универсиады (микрорайон Новокольцовский).
Было принято решение и об установке в столице Урала двух мемориальных досок. Первая посвящена советскому поэту Расулу Гамзатову и расположится на улице Гоголя,36. Установка приурочена к 100-летию со дня рождения литератора. Вторая посвящена семерым академикам УрО РАН, проживавшим когда-то в этом здании. Мемориал установят в честь 90-летия истории науки на Урале и 300-летия Екатеринбурга.