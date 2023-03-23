Мэрия присвоила скверу на Сортировке название в честь Соловьева

Небольшой зеленый участок на Сортировке в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской обзавелся собственным названием - "Сквер полярника Соловьева". Решение было принято на заседании комиссии по топонимике во главе с замглавы Екатеринбурга Сергеем Плахотиным.

Сергей Соловьев был руководителем научно-спортивной экспедиции на северный полюс газеты "Советская Россия". Присвоение названия скверу приурочено к сороковой годовщине завершения путешествия.

"Экспедиция стала уникальной по протяженности маршрута – ученые и журналисты на собачьих упряжках преодолели порядка 10 тысяч километров: из Уэлена Магаданской области группа добралась до Мурманска. На это у них ушло 243 дня", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Комиссия также присвоила названия 15 безымянным остановкам общественного транспорта:

Школа № 31 (Академический район);

Улица Евгения Савкова (Академический район);

Улица Косотурская (Академический район);

Благовещенский храм (Академический район);

имени Ландау (Академический район);

Лесопарк (Академический район);

Храм святого князя Владимира (Академический район);

Улица Отважных (микрорайон Солнечный);

Центр художественной гимнастики (микрорайон Солнечный);

Улица Лучистая (микрорайон Солнечный);

Переулок Юниоров (микрорайон Солнечный);

100-летие Уральского университета (микрорайон Новокольцовский);

Улица Варшавская (микрорайон Новокольцовский);

Микрорайон Новокольцовский (микрорайон Новокольцовский);

Улица Универсиады (микрорайон Новокольцовский).

Было принято решение и об установке в столице Урала двух мемориальных досок. Первая посвящена советскому поэту Расулу Гамзатову и расположится на улице Гоголя,36. Установка приурочена к 100-летию со дня рождения литератора. Вторая посвящена семерым академикам УрО РАН, проживавшим когда-то в этом здании. Мемориал установят в честь 90-летия истории науки на Урале и 300-летия Екатеринбурга.