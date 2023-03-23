23 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Мэрия присвоила скверу на Сортировке название в честь Соловьева

Небольшой зеленый участок на Сортировке в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской обзавелся собственным названием - "Сквер полярника Соловьева". Решение было принято на заседании комиссии по топонимике во главе с замглавы Екатеринбурга Сергеем Плахотиным.

Сергей Соловьев был руководителем научно-спортивной экспедиции на северный полюс газеты "Советская Россия". Присвоение названия скверу приурочено к сороковой годовщине завершения путешествия.

"Экспедиция стала уникальной по протяженности маршрута – ученые и журналисты на собачьих упряжках преодолели порядка 10 тысяч километров: из Уэлена Магаданской области группа добралась до Мурманска. На это у них ушло 243 дня", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Комиссия также присвоила названия 15 безымянным остановкам общественного транспорта:

  • Школа № 31 (Академический район);
  • Улица Евгения Савкова (Академический район);
  • Улица Косотурская (Академический район);
  • Благовещенский храм (Академический район);
  • имени Ландау (Академический район);
  • Лесопарк (Академический район);
  • Храм святого князя Владимира (Академический район);
  • Улица Отважных (микрорайон Солнечный);
  • Центр художественной гимнастики (микрорайон Солнечный);
  • Улица Лучистая (микрорайон Солнечный);
  • Переулок Юниоров (микрорайон Солнечный);
  • 100-летие Уральского университета (микрорайон Новокольцовский);
  • Улица Варшавская (микрорайон Новокольцовский);
  • Микрорайон Новокольцовский (микрорайон Новокольцовский);
  • Улица Универсиады (микрорайон Новокольцовский).

Было принято решение и об установке в столице Урала двух мемориальных досок. Первая посвящена советскому поэту Расулу Гамзатову и расположится на улице Гоголя,36. Установка приурочена к 100-летию со дня рождения литератора. Вторая посвящена семерым академикам УрО РАН, проживавшим когда-то в этом здании. Мемориал установят в честь 90-летия истории науки на Урале и 300-летия Екатеринбурга.

Теги: сквер, Сквер полярника Соловьева, Сортировка, Екатеринбург



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