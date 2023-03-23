При взрыве в Мелитополе пострадал сотрудник полиции

Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе.

Как сообщается в телеграм-канале городской администрации, сегодня утром на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство.

Пострадал полицейский, он доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги, находится в стабильном состоянии.

В середине марта скончался владелец автомобиля, взорванного в Мелитополе в районе рынка на улице Кирова. Погибший был директором "Городского транспорта". По данным местных властей, автомобиль взорвали с помощью самодельного взрывного устройства.