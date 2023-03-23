23 Марта 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Арестович анонсировал большое наступление ВСУ с апреля, когда прибудет оружие

С середины апреля украинский режим ждут "хорошие новости". С Запада идет огромное количество оружия, которое позволит начать мощное контрнаступление. Об этом заявил бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

По его словам, Киев может нанести удар на Мелитополь, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Это создаст в России внутриполитический кризис.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны быть готовы обеспечивать Киев оружием и боеприпасами в течение длительного времени, потому что идет "война на истощение".

Теги: ВСУ, контрнаступление



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