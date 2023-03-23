В Югре экс-сотруднице Фонда капремонта грозит срок за получение взятки

Бывшей сотрудницы Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов грозит срок за получение взятки.

По данным окружного управления СКР, начальник отдела получила от представителей двух организаций, которые сроки сдачи выполненных работ нарушили по договору подряда, взятки за принятие решений в их пользу. Речь идет о сумме в 500 тыс. руб.

Так, во время претензионной работы обвиняемая поручила подчиненной снизить сумму штрафных неустоек за некачественное исполнение предусмотренных договором обязательств, что было незаконно. В итоге сумма неустойки в первом случае снизилась с 4,7 млн до 282 тыс. руб., во втором – с 2,8 млн до 215 тыс. Дело ушло в суд.