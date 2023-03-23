Россияне и белорусы еще минимум год не смогут получить чешскую визу

Россияне и белорусы еще минимум до конца марта 2024 года не смогут получить визу в Чехию, даже если у них есть второе гражданство. Исключения продолжат действовать только для поездок с гуманитарной целью.

Чехия перестала выдавать визы и виды на жительство гражданам РФ и Белоруссии после начала военной спецоперации.

Сейчас шенгенские визы россиянам выдают только восемь стран из 27 государств-членов ЕС: Франция, Греция, Венгрия, Швейцария, Словения, Хорватия Италия и Испания.