В Челябинской области утвердили специальные площадки для проведения митингов

В Челябинской области определили специальные места для проведения публичных мероприятий. Постановление областного правительства опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В перечень вошли 197 площадок. В Челябинске такими местами определены парковочная площадка Ледовой арены "Трактор" и танцевальная веранда в парке "Металлург" имени О.И. Тищенко, в Магнитогорске – сквер у памятника "Первая палатка".

Напомним, Седьмой кассационный суд оставил в силе решение Второго апелляционного суда, признавшего недействительными постановления областного правительства, исключившие из перечня гайд-парков три площадки – Алое поле, а также площадки в парке Гагарина и в сквере Колющенко. После этого областное правительство признало утратившим силу постановление об определении специальных мест для проведения публичных мероприятий. Утратили силу восемь постановлений. В частности, постановление об определении единых мест на территории региона для проведения публичных мероприятий, а также семь постановлений с поправками к нему.