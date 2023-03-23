23 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области утвердили специальные площадки для проведения митингов

В Челябинской области определили специальные места для проведения публичных мероприятий. Постановление областного правительства опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В перечень вошли 197 площадок. В Челябинске такими местами определены парковочная площадка Ледовой арены "Трактор" и танцевальная веранда в парке "Металлург" имени О.И. Тищенко, в Магнитогорске – сквер у памятника "Первая палатка".

Напомним, Седьмой кассационный суд оставил в силе решение Второго апелляционного суда, признавшего недействительными постановления областного правительства, исключившие из перечня гайд-парков три площадки – Алое поле, а также площадки в парке Гагарина и в сквере Колющенко. После этого областное правительство признало утратившим силу постановление об определении специальных мест для проведения публичных мероприятий. Утратили силу восемь постановлений. В частности, постановление об определении единых мест на территории региона для проведения публичных мероприятий, а также семь постановлений с поправками к нему.

Теги: гайд-парк, суд,



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