В Екатеринбурге судят водителя-наркомана, насмерть сбившего пешехода

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель, управлявший автомобилем под наркотиками. Его обвиняют в гибели пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 18 июня прошлого года в Октябрьском районе уральской столицы. Житель города управлял технически исправным автомобилем Kia со скоростью около 40 км/ч. Будучи в состоянии опьянения, он не увидел пешехода и сбил его на полной скорости. В результате тот получил многочисленные травмы и скончался на следующий день в больнице.

Сразу после совершения ДТП водителя иномарки направили на медосвидетельствование. При проведении химико-токсикологического исследования в его моче обнаружили наркотические вещества. Как отметили в прокуратуре, свою вину в гибели человека он признал в полном объеме.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд.