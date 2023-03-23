23 Марта 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото:Накануне.RU

За последнюю пятилетку объем ремонта дорог в Новосибирской области вырос в 1,7 раза

Накануне об итогах развития дорожной отрасли за предыдущие несколько лет, развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Новосибирской области губернатору Андрею Травникову доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Как отметил министр, приоритетной задачей для региональных властей является бесперебойное обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Новосибирской области, в том числе круглогодичной доступности медицинских организаций и общеобразовательных учреждений.

Объем финансирования дорожной деятельности в Новосибирской области за счет средств федерального бюджета вырос с 7,5 млрд рублей, за 2013-2017 гг., до 46,6 млрд рублей, в 2018-2022 гг., то есть, более чем в 6 раз. В период с 2018 по 2022 годы приведено в нормативное состояние более 2,5 тысячи км автомобильных дорог, что в 1,7 раза больше, чем в предшествующие пять лет.

Не менее важной задачей является создание комфортного транспортного сообщения как внутри Новосибирской агломерации, так и с соседними областями. В этих целях для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Новосибирска и сокращения времени поездки для жителей за прошедшие пять лет проведены работы на всех основных направлениях выезда из города, выполнена реконструкция автомобильных дорог протяженностью 52,4 км и ремонт 73,7 км. За период с 2018 по 2023 годы финансирование города Новосибирска в области дорожной деятельности за счет средств областного бюджета выросло в 2,5 раза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

ремонт дорог, бкад, трасса, автомагистраль(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 2021 году также было возобновлено строительство Восточного обхода города Новосибирска. В настоящее время пиковые значения интенсивности движения по автомобильным дорогам местного значения в районе Академгородка и города Бердска достигают 68 тысяч автомобилей в сутки. Строительство Восточного обхода города Новосибирска обеспечит перенаправление транзитного автомобильного транспорта с федеральных автомобильных дорог в обход улично-дорожной сети города Новосибирска и снизит негативное влияние транспорта на окружающую среду. Завершение строительно-монтажных работ по I этапу запланировано в ноябре 2024 года.

В 2023 году завершается строительство 4-го мостового перехода через реку Обь. Реализация объекта позволит обеспечить удобную транспортную связь между центральными районами Новосибирска на правом берегу реки Оби с районами в Южной и Юго-западной части города на левом берегу.

Теги: ремонт дорог, пассажиропоток, дорожная отрасль, транспортная доступность, андрей травников



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