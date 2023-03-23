23 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев считает, что арест Путина за рубежом будет равносилен объявлению войны

Арест президента РФ за рубежом по решению Международного уголовного суда (МУС) станет casus belli, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Политик оценил заявление министра юстиции ФРГ Марко Бушмана о том, что в случае визита российского лидера на территорию Германии власти будут вынуждены отреагировать и арестовать его.

"Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны? Или он учился плохо?", - отметил Медведев.

По его мнению, решение МУС "создает колоссальный негативный потенциал" на фоне и так плохих отношений Москвы с Западом.

Напомним, 17 марта палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление".

В СКР заявили, что уголовное преследование президента России и детского омбудсмена носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется.

Теги: медведев, путин, мус, арест



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