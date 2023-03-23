23 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Жители Камышлова и Елани направили бойцам ЖД-состав гуманитарной помощи

Жители Камышлова объединились и вместе с Еланью отправили целый ЖД-состав гуманитарной помощи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Посылки солдатам собирали силами предпринимателей, руководства и студентов местных техникумов, при помощи главы города Алексея Половникова, родственников военнослужащих, неформальных городских сообществ, а также командования ЦВО. Помимо материалов жизнеобеспечения и личных посылок, в зону проведения СВО направились 22 УАЗа с Нивами.

Гуманитарная помощь фронту от жителей Камышлова(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Гуманитарная помощь фронту от жителей Камышлова(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Гуманитарная помощь фронту от жителей Камышлова(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

"Все четко, слажено, каждый помогает в меру своих возможностей, но результат получается серьезный. Машины приобретались б/у, силами специалистов и студентов техникума промышленности и транспорта перебирались, подгонялись под нужды фронта. Получились надежные, неприхотливые авто, которые направляются в полки, где служат камышловцы и наши уральцы", - написал Иванов.

Гуманитарная помощь фронту от жителей Камышлова(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Гуманитарная помощь фронту от жителей Камышлова(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

По его словам, уже готовится новая партия техники для отправки солдатам.

Теги: Камышлов, Елань, жд-состав, гуманитарная помощь, солдат



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