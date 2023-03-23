В ДНР увеличили оклады бюджетников

Правительство ДНР издало постановление об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений с 1 января 2023 года. Согласно документу, зарплаты бюджетников должны вырасти.

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Последнее повышение зарплат в ДНР было еще 1 января 2022 года. Несмотря на высокую инфляцию, зарплаты больше не индексировались, а с нового года, по жалобам многих работников, они даже стали получать меньше. При этом вице-премьер Татьяна Голикова в январе говорила, что зарплаты должны вырасти на 20% с 1 января.

Власти ДНР установили, что с 1 января 2023 года должностной оклад (ставка заработной платы, тарифная ставка) первого разряда оплаты труда единой тарифной сетки (ЕТС) составит 14 620 рублей, а должностные оклады последующих разрядов оплаты труда ЕТС рассчитываются умножением должностного оклада первого разряда ЕТС на межразрядный коэффициент соответствующего разряда ЕТС.

Ранее размер оклада первого разряда в ДНР составлял 11 658 рублей, то есть он увеличен на 25%. При этом в постановлении говорится, что месячный фонд оплаты труда учреждений не должен превышать среднемесячных показателей за предыдущий год на 20%. Согласно документу, зарплата работников должна быть пересчитана с 1 января с.г. Эти условия вводятся в учреждениях, в которых оплата труда осуществлялась с применением ЕТС.

Разрыв в окладе 1-го и 25-го разрядов равен 3,5 без учета надбавок.