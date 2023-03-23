Россия может вернуться к использованию присадки, повышающей октановое число бензина

Вице-премьер российского правительства Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность возвращения к использованию монометиланилина в качестве присадки для бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Добавка позволяет увеличивать октановое число топлива, удешевляя себистоимость производства на 10-15%. Но при этом монометиланилин негативно влияет на сам бензин, на состояние агрегатов автомобиля и экологию, пишут "Известия". На российских НПЗ присадка использовалась до 2016 года, затем она была запрещена Минэнерго.