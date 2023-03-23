В Тюмени заявили о рекордном подорожании кофе

В феврале рекордсменом по росту цен в категории "Продукты" стал кофе. На начало 2023 г. инфляция оказалась выше прогнозов и составила 0,84% за месяц.

"В целом, продовольствие на российских прилавках в январе-феврале подорожало на 1,32% - сильнее, чем остальные товары. Согласно данным индекса ИТ-компании "Эвотор", в феврале по сравнению с январем текущего года значительнее всего выросли цены на молотый кофе – на 39% и на растворимый – на 38%", - сказал "РБК-Тюмень" заместитель генерального директора по снабжению и логистике "Юговского комбината молочных продуктов" Вадим Некрасов.

Импорт тех продуктов, которые Россия не выращивает (кофе, чай, какао), осуществляется в основном из Бразилии, Вьетнама, Колумбии, Индии, Шри-Ланки, то есть из стран, не объявлявших антироссийские санкции. Но, несмотря на это, они существенно подорожали.