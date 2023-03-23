Минпромторг анонсировал Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге

Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО пройдет на площадке международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Российско-Китайское ЭКСПО состоится в уральской столице с 10 по 13 июля 2023 года в очном формате. Экспозиция и деловая программа будут посвящены актуальным направлениям российско-китайского сотрудничества, а особое внимание уделят развитию межрегиональных связей.

Будут представлены технологии и продукция различных отраслей промышленности. Среди них – оборудование для деревообрабатывающей и пищевой индустрии, автомобильная техника и автокомпоненты, строительные и упаковочные материалы, бытовая техника и многое другое.

Напомним, на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении "Иннопрома-2023". Выставка пройдет в городе с 10 по 13 июля. Страной-партнером в этом году станет Беларусь, а темой будет "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Отбор компаний, которые представят Свердловскую область на стенде региона на "Иннопроме-2023", стартовал в середине февраля.