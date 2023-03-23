Минпромторг анонсировал Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге

23 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Минпромторг анонсировал Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге

Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО пройдет на площадке международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
Читайте также:

Российско-Китайское ЭКСПО состоится в уральской столице с 10 по 13 июля 2023 года в очном формате. Экспозиция и деловая программа будут посвящены актуальным направлениям российско-китайского сотрудничества, а особое внимание уделят развитию межрегиональных связей.

Будут представлены технологии и продукция различных отраслей промышленности. Среди них – оборудование для деревообрабатывающей и пищевой индустрии, автомобильная техника и автокомпоненты, строительные и упаковочные материалы, бытовая техника и многое другое.

Напомним, на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении "Иннопрома-2023". Выставка пройдет в городе с 10 по 13 июля. Страной-партнером в этом году станет Беларусь, а темой будет "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Отбор компаний, которые представят Свердловскую область на стенде региона на "Иннопроме-2023", стартовал в середине февраля.

Теги: ЭКСПО, Россия, Китай, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети