ФРС боится банковского кризиса и инфляции: базовая ставка повышена на 0,25%

Федеральная резервная система США ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25% - до 4,75-5% годовых. Это максимальный показатель за последние годы. В ФРС предупредили об угрозе для банковской системы США из-за нерешенных проблем с банками, а также заявили о намерении снизить инфляцию до 2% в долгосрочной перспективе. ФРС намекнула, что ставки продолжат рост.

Регулятор признает, что рост ставок приведет к снижению кредитования, что негативно скажется на той же инфляции, а также на экономике в целом.