Суд оставил Митволя в СИЗО до конца мая

Суд в Красноярске продлил до 24 мая арест бывшего замглавы Росприроднадзора, владельца Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (ТИЗИС) Олега Митволя.

Обвиняемый в судебном заседании участвовал дистанционно, поскольку находится в местном противотуберкулезном диспансере, сообщает "Коммерсантъ". В феврале у него обнаружили двустороннюю пневмонию.

Незадолго до заседания прокуратура завершила проверку жалобы Митволя на плохие условия его содержания в СИЗО-1 и оказание медпомощи, не выявив серьезных нарушений.

Бизнесмен является основным фигурантом уголовного дела о хищении почти 1 млрд рублей, выделенных из бюджета на строительство красноярского метро. Он признал вину, подписал с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, а также частично погасил ущерб по делу. При этом Митволь остается единственным из фигурантов дела, кто по-прежнему остается в СИЗО. Напомним, подозреваемыми также являются бывший глава транспортного управления края Константин Мандров и экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.