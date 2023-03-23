В медколледже Екатеринбурга студентов заставляли проходить медосмотр за свой счет

Студенты ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж" вынуждены перед каждым прохождением практики пройти и медосмотр. Но в отличие от других медицинских образовательных учреждений, колледж не оплачивал медосмотр своим студентам. В дело вмешалась прокуратура, которая проверила законность действий руководителей учебного заведения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство внесло руководителю колледжа представление об устранении нарушений, а также принесла протест на локальный акт, который противоречил требованиям федерального законодательства. Однако медколледж отказался исполнять требования в акте реагирования.

"Последовательно защищая права студентов колледжа, прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга направила исковое заявление к ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж", Министерству здравоохранения Свердловской области о признании незаконным локального акта образовательного учреждения, обязании организовать прохождение медицинских осмотров студентов, обучающихся за счет средств бюджета, при направлении на практическую подготовку", - отметили в прокуратуре.

В результате Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.