23 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В медколледже Екатеринбурга студентов заставляли проходить медосмотр за свой счет

Студенты ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж" вынуждены перед каждым прохождением практики пройти и медосмотр. Но в отличие от других медицинских образовательных учреждений, колледж не оплачивал медосмотр своим студентам. В дело вмешалась прокуратура, которая проверила законность действий руководителей учебного заведения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство внесло руководителю колледжа представление об устранении нарушений, а также принесла протест на локальный акт, который противоречил требованиям федерального законодательства. Однако медколледж отказался исполнять требования в акте реагирования.

"Последовательно защищая права студентов колледжа, прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга направила исковое заявление к ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж", Министерству здравоохранения Свердловской области о признании незаконным локального акта образовательного учреждения, обязании организовать прохождение медицинских осмотров студентов, обучающихся за счет средств бюджета, при направлении на практическую подготовку", - отметили в прокуратуре.

В результате Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: медколледж, Екатеринбург, медосмотр, студент, прокуратура



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