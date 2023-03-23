23 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области общественники требуют ужесточить контроль за содержанием трассы М-5

В Челябинской области ОНФ потребовал от ФКУ Упрдор "Южный Урал" ужесточить контроль за содержанием трас М-5 и Р-254 "Иртыш".

"Народный фронт в Челябинской области убежден в неэффективном расходовании федеральных бюджетных средств, которые выделяются на содержание трасс федерального значения, и требует от ФКУ Упрдор "Южный Урал" обоснованного объяснения по факту некачественной работы подрядчиков. А также настаивает на применении жестких мер для усиления контроля за исполнителями", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

На трассе М-5 общественники выявили огромные ямы, глубокие выбоины и исчезнувший асфальт. Также обстоят дела и на трассе Р-254 "Иртыш". В ОНФ поступают десятки жалоб на состояние дорог.

В ОНФ напомнили, что в 2022 году после массовых обращений был расторгнут контракт с АО "УралАвтодор", обслуживавшим трассу М-5. Контракт на сумму 480 млн рублей заключили с "Новосибирскавтодор". Продолжают действовать контракты с "Союз Автодор" на обслуживание трассы Р-254 "Иртыш" стоимостью около 500 млн руб., и с ООО "ДСУ 1"на обслуживание трассы М-5 на 844 млн руб.

Общественники обратились в региональную прокуратуру с целью провести проверку на предмет неэффективного расходования бюджетных средств и к Росавтодору для проведения проверки в отношении подведомственной организации.

Теги: М-5, ОНФ, содержание дорог, прокуратура,



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